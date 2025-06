Tensione in Consiglio Comunale a Fiumicino: il caos continua

By

Il 24 giugno 2025, il Consiglio comunale di Fiumicino si è concluso in anticipo a causa di tensioni tra maggioranza e opposizione. In un clima di accuse reciproche, la coalizione di governo e i consiglieri di minoranza hanno evidenziato una crescente frattura politica. I membri di opposizione hanno denunciato un presunto abbandono dell’aula da parte della maggioranza durante la votazione su temi importanti per il territorio, tra cui la Casa della Salute di Palidoro e la gestione degli impianti di biogas, parlando di “fuga premeditata”.

La reazione del presidente del Consiglio, Roberto Severini, non si è fatta attendere. Ha respinto le affermazioni dell’opposizione, sostenendo che la minoranza ha contribuito al mancato raggiungimento del numero legale per proseguire i lavori. Severini ha precisato che l’assenza momentanea di un consigliere di maggioranza è stata sfruttata per creare confusione, rimarcando la necessità di coerenza nelle critiche.

Inoltre, il presidente ha fatto notare che, durante il mandato dell’opposizione, pratiche simili erano state adottate per evitare confronti. Ha sottolineato l’impegno della maggioranza nel discutere attivamente le mozioni, contrariamente alle accuse di assenteismo.

Severini ha infine lanciato un invito a un confronto politico serio, auspicando un dialogo costruttivo che non si lasci andare a polemiche sterili. Nonostante l’intenzione di ristabilire un clima più collaborativo, le prossime sedute del Consiglio potrebbero continuare a essere influenzate da divisioni e tensioni persistenti, con i cittadini in attesa di concrete risposte sugli argomenti discussi.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilfaroonline.it