Tensione Francia-Italia: accuse di dumping fiscale e reazioni

Cresce la tensione in Francia in vista del voto di fiducia al governo. Il premier francese, Francois Bayrou, ha lanciato un allarme sui conti pubblici, annunciando un rigoroso piano di riduzione del deficit. Ha anche accusato l’Italia di praticare “dumping fiscale”, causando una reazione immediata da parte di Palazzo Chigi e aggravando le relazioni già tese tra Roma e Parigi, dopo recenti scambi di opinioni tra Matteo Salvini ed Emmanuel Macron.

Bayrou ha dichiarato in un’intervista che il destino della Francia è in gioco e ha denunciato l’Italia per aver creato un ambiente fiscale favorevole per attrarre aziende francesi che potrebbero lasciare il Paese a causa dell’aumento delle tasse sui più ricchi. Ha sottolineato la diffusione di un “nomadismo fiscale”, riferendosi a come le persone si spostino verso territori con vantaggi fiscali.

Palazzo Chigi ha risposto con stupore alle affermazioni di Bayrou, definendole “totalmente infondate”. In una nota, ha rimarcato che l’economia italiana è competitiva e che l’Italia non applica politiche fiscali immotivate per attrarre aziende. Inoltre, ha evidenziato come il governo italiano abbia raddoppiato la tassazione per le persone che trasferiscono la loro residenza in Italia.

L’Italia, ha continuato Palazzo Chigi, è afflitta dai “paradisi fiscali europei”, che privano le casse pubbliche di risorse significative. Ha quindi invitato Parigi a collaborare con Roma per combattere il dumping fiscale all’interno dell’Unione Europea.

Anche i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno espresso la loro posizione, definendo le accuse di Bayrou gravi e inaccettabili. Tajani ha aggiunto che le buone performance economiche italiane non derivano da pratiche di dumping fiscale. Ha inoltre sottolineato l’esistenza di veri paradisi fiscali in Europa che necessitano di essere affrontati.