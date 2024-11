Tensione dietro le quinte di Ballando, un ballerino lascia gli studi

Ieri, la puntata di “Ballando con le Stelle” è stata caratterizzata da eventi tumultuosi, comprese tre eliminazioni, il pianto di Mariotto, lo scontro con Rossella Erra e una vivace discussione tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia. Questa litigata avrebbe creato tensione anche dietro le quinte dello show. Prima di consegnare il suo tesoretto, Alberto Matano ha annunciato che Federica Pellegrini si era allontanata dagli studi, visibilmente infastidita dalla polemica con Selvaggia. Matano ha affermato di sperare che il tesoretto fosse “leggero e allegro”, ma invece ha rivelato che Federica Pellegrini era andata via e non aveva partecipato alle interviste a causa della sua reazione negativa agli eventi accaduti.

Tuttavia, si è scoperto che Federica era presente nel backstage e ha deciso di intervenire per chiarire la situazione con Matano. Ha ribadito che a non partecipare alle interviste per “La Vita in Diretta” e “La Volta Buona” era stato Madonia. Durante il suo intervento, Federica ha dichiarato: “Qualcuno della coppia è andato via? Tu hai fatto le interviste, ok. Ma Angelo? Lui no, a quanto pare”. Ha confermato che c’era stata tensione dietro le quinte e ha espresso rammarico affinché polemiche esterne alla competizione non penalizzassero il suo rendimento. Allo stesso tempo, ha voluto sottolineare il suo eccellente lavoro nella gara, decidendo infine di destinare il suo tesoretto a Federica Pellegrini.

Inoltre, due noti giornalisti Rai, Domenico Marocchi e Raffaella Longobardi, hanno confermato che Angelo Madonia ha scelto di non rilasciare interviste dopo la puntata. Le tensioni interne hanno quindi avuto un impatto non solo sulla competizione ma anche sulla partecipazione e sul morale dei concorrenti. La situazione ha mostrato come i drammi personali e le polemiche possano influenzare l’atmosfera e le dinamiche del programma, rendendo la serata ancora più intensa per tutti i partecipanti.