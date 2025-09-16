21.3 C
Tensione crescente tra Russia e NATO, Crosetto lancia l'allerta

Tensione crescente tra Russia e NATO, Crosetto lancia l’allerta

La tensione tra Russia e NATO sta aumentando a causa delle recenti incursioni di droni nei cieli dell’Alleanza, con l’Italia che esprime preoccupazioni per la propria sicurezza. Il ministro della Difesa, Crosetto, ha avvertito che il paese non è pronto a difendersi da un possibile attacco. Nel frattempo, Tusk ha riportato che un drone è stato neutralizzato sopra edifici governativi a Varsavia, con l’arresto di due cittadini bielorussi.

In un attacco su larga scala a Zaporizhzhia, le forze russe hanno ucciso una persona e ferito altre 13, tra cui una bambina di 4 anni, secondo le autorità di Kiev. Il governatore regionale, Ivan Fedorov, ha affermato che la città ha subito almeno 10 raid, colpendo abitazioni e strutture non residenziali. I soccorritori continuano a cercare eventuali vittime sotto le macerie.

La Russia ha dichiarato che la NATO è di fatto in guerra con essa. In risposta all’escalation delle tensioni, Roma ha deciso di rafforzare il proprio contingente nell’operazione Sentinella dell’Est, inviando due eurofighter.

