Tensione con Federica Pellegrini? Madonia chiarisce

Negli ultimi giorni, si è parlato molto di una presunta tensione tra Federica Pellegrini e il ballerino Angelo Madonia, di cui si è discusso anche durante il programma “Ballando Con le Stelle”. La situazione ha portato alla decisione di allontanare Madonia, suscitando polemiche online, poiché non tutti hanno approvato questa scelta. Dopo l’allontanamento, Federica ha espresso il suo dispiacere per non aver ricevuto una telefonata dopo la puntata, evidenziando il suo desiderio di affrontare di persona le questioni.

In un incontro successivo a “Domenica In”, Angelo Madonia ha voluto chiarire la situazione, affermando che non c’è stata una vera lite con Federica, contrariamente a quanto si era detto. Ha spiegato che la sua mancanza di contatto il giorno successivo all’ultima puntata in cui hanno ballato insieme non era dovuta a conflitti. Ha puntualizzato che la sua reazione quella sera non riguardava Federica, ma le critiche ricevute dalla giuria, specificando di aver sempre tifato per la Pellegrini.

Madonia ha anche rivelato di aver appreso del suo allontanamento tramite un comunicato della Rai e non attraverso una comunicazione diretta. Ha espresso delusione per non essere stato riconosciuto per il lavoro svolto nella trasmissione e ha fatto riferimento ai sacrifici fatti durante gli anni di carriera. Ha avuto anche la sensazione che gli anni di lavoro siano stati vanificati da questa situazione. Nonostante ciò, non ha voluto entrare in polemiche, affermando di aver rispettato i suoi valori.

Inoltre, Madonia ha confermato che la sua esclusione non era legata a distrazioni nei confronti della giurata Sonia, essendo stato impegnato nel suo lavoro e ottenendo anche punteggi elevati. Ha chiarito che la sua partecipazione a “Ballando” volgeva comunque al termine, decisione già comunicata a Milly Carlucci, e ha riconosciuto come la sua avventura nello show si sia conclusa in modo inaspettato, ma con la consapevolezza di aver dato il massimo nel suo ruolo.