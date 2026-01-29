Tensione all’Università di Torino

All’Università di Torino è aumentata la tensione a causa dell’annuncio dei Collettivi studenteschi di occupare Palazzo Nuovo. La decisione segue la scelta della rettrice Cristina Prandi di chiudere il palazzo, impedendo la realizzazione dell’evento musicale “Que viva Askatasuna” a sostegno del centro sociale Askatasuna, recentemente sgomberato. I collettivi accusano la rettrice di non aver preso la decisione in modo neutrale, ma di essere stata influenzata da ingerenze poliziesche e di partito nel nome della sicurezza.

L’Università ha risposto con una nota in cui condanna l’occupazione della sede universitaria, affermando che non è una forma di confronto accettabile in quanto limita i diritti dell’intera comunità accademica e compromette lo svolgimento delle attività istituzionali. Palazzo Nuovo è un luogo di studio, lavoro e servizio pubblico e deve rimanere accessibile e sicuro per tutti.

L’Università richiede la rinuncia all’occupazione annunciata e il ripristino delle condizioni di piena agibilità e fruibilità dell’edificio. L’Ateneo ha già attivato le procedure necessarie per la tutela della sicurezza e del patrimonio e sta valutando tutte le misure previste per garantire la continuità delle attività e la tutela dei diritti della comunità universitaria.

L’Università è disponibile al confronto nelle sedi proprie della rappresentanza e del dialogo istituzionale, ma non può svolgersi sotto condizione né attraverso azioni che impongano unilateralmente un blocco delle attività. atteso inoltre un grande corteo nazionale a Torino per protestare contro la chiusura del centro sociale Askatasuna.