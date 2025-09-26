19.4 C
Tensione alle stelle: jet russi intercettati vicino all’Alaska

Da StraNotizie
NEWS

Nuove tensioni nei cieli tra Russia e NATO. Gli Stati Uniti hanno intercettato quattro jet russi vicino all’Alaska, mentre in Europa sono stati intercettati cinque aerei militari russi da caccia NATO decollati dalla Lituania, nelle vicinanze dello spazio aereo lettone. Il Cremlino ha avvertito che un abbattimento di aerei russi potrebbe scatenare una guerra. L’ambasciatore di Mosca in Francia ha avvertito della gravità della situazione, mentre l’ex presidente americano Trump ha espresso delusione verso Putin, esortando a fermare le ostilità.

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato di essere disposto a un passo indietro per la pace, ma ha anche chiesto disposizioni agli Stati Uniti per un nuovo sistema d’arma potente, avvertendo che se la Russia non porrà fine alla guerra, i funzionari russi dovranno cercare rifugio. Inoltre, in Germania, il politico Merz ha suggerito di usare i beni russi congelati per sostenere militarmente l’Ucraina.

In un contesto di crescente incertezza, il Norad ha tracciato due bombardieri Tu-95 e due Su-35 russi, che non hanno violato spazi aerei statunitensi o canadesi, mentre in Europa sono state confermate le intercettazioni di aerei russi nei cieli lettoni. La situazione rimane tesa, con segnali di escalation e preoccupazioni per potenziali sviluppi futuri.

