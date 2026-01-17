Tensione alle elezioni in Uganda, Kenya consiglia prudenza

Il Kenya ha invitato i propri cittadini a rinviare i loro piani di viaggio in Uganda a causa della situazione politica delicata nel paese, in attesa dei risultati ufficiali delle elezioni generali. Il commissario della contea di Busia, Stephen Orinda, ha avvertito i kenioti dei rischi legati alla situazione oltreconfine, ricordando cosa è accaduto recentemente ai kenioti in Tanzania durante le elezioni di quel Paese.

I kenioti che sono stati in Uganda hanno raccontato scene caotiche, con reti di comunicazione interrotte, posti di blocco ovunque e attese infinite. Alcuni hanno trascorso ore al confine per un tragitto che normalmente richiede poco tempo, bloccati dalla sera fino all’alba. L’avviso di Busia riapre ferite ancora aperte, come le elezioni del 2025 in Tanzania, che hanno visto almeno due kenioti uccisi durante le violenze post-elettorali.

Secondo i gruppi per i diritti umani, la repressione post-elettorale in Tanzania avrebbe causato tra le 700 e le 3.000 vittime. L’Uganda, del resto, arriva a questo voto con un passato recente carico di tensioni, con arresti di massa tra i sostenitori dell’opposizione, detenzioni prolungate e accuse politiche.

I risultati provvisori diffusi dalla Commissione elettorale ugandese vedono il presidente Yoweri Museveni in testa, seguito da Bobi Wine. Tuttavia, la fase più delicata è quella in cui si contano non solo le schede, ma le reazioni. Le Nazioni Unite avevano già messo in guardia contro l’uso della violenza nei confronti dei manifestanti, ricordando come repressione e impunità siano diventate elementi strutturali della vita politica ugandese.

Le forze di sicurezza keniote continuano a pattugliare tutti i punti di confine, in stato di massima allerta. Il confine tra Kenya e Uganda separa oggi non solo due Paesi, ma due stati d’animo: da una parte l’attesa tesa dell’Uganda, dall’altra la prudenza di chi ha già imparato che, quando la politica si scalda, è sempre il cittadino qualunque a scottarsi per primo.