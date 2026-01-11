10.7 C
Tensione al Wta di Brisbane tra Sabalenka e Kostyuk

Da stranotizie
La finale del torneo Wta 500 di Brisbane è stata vinta da Aryna Sabalenka contro Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4, 6-3. Tuttavia, la partita è stata segnata da un momento di forte tensione fuori dal campo, quando la tennista ucraina ha rifiutato la tradizionale stretta di mano con la numero uno del mondo, la bielorussa Sabalenka, evitando anche i consueti gesti di cortesia durante la cerimonia di premiazione.
Marta Kostyuk ha spiegato le ragioni del gesto, parlando apertamente della situazione nel suo Paese: “Gioco ogni giorno con un peso sul cuore, ci sono migliaia di persone senza luce né acqua calda, con temperature sotto zero”.
Sabalenka, pur celebrando il titolo, ha mantenuto un tono distensivo nelle sue parole, congratulandosi pubblicamente con l’avversaria e augurandole il meglio per il prosieguo della stagione, separando la competizione sportiva dal contesto politico.
L’episodio ha riacceso il dibattito sul ruolo degli atleti e sui gesti simbolici nel mondo dello sport, un tema che continua a emergere con forza nel circuito femminile.
Sabalenka guarda ora ai prossimi impegni stagionali, mentre Kostyuk prosegue nel suo percorso sportivo affiancandolo a una presa di posizione che va oltre il campo da tennis.

