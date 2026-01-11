10.1 C
Tensione a Villapiana

Da stranotizie
Il clima di tensione all’interno del Consiglio comunale di Villapiana si è acuito a seguito della decisione di alcuni consiglieri di rassegnare le dimissioni. Il consigliere Michele Grande, fondatore del Movimento Politico “Siamo Villapiana”, ha espresso la sua preoccupazione e preso le distanze da quanto accaduto, definendo la scelta “grave e discutibile”.

Secondo Grande, le modalità e le motivazioni che hanno accompagnato la decisione sono “sbalorditive” e hanno gravi ricadute concrete per la città. In particolare, i lavoratori della Bsv e le loro famiglie attendono ancora risposte chiare sul proprio futuro occupazionale. Inoltre, la decisione potrebbe mettere a rischio i cittadini, che avrebbero dovuto essere tutelati da aumenti spropositati della pressione fiscale, e il tessuto produttivo locale, che necessita di stabilità politica e amministrativa.

Grande ricorda che durante l’ultimo Consiglio comunale era stato ribadito l’impegno di prendersi alcune settimane di tempo per affrontare le emergenze e lavorare seriamente sulla vicenda della municipalizzata. Tuttavia, qualcuno ha deciso diversamente, consumando una rottura che sembra ormai irreparabile. Nei prossimi giorni, la questione sarà affrontata pubblicamente e Grande lancia un appello a una riflessione più ampia, che potrebbe coinvolgere anche l’elettorato, sulla crisi che non è solo politica, ma rischia di avere effetti profondi sul governo della città e sulle prospettive economiche e sociali del territorio.

