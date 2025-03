Tensione a Roma: Inaugurazione della nuova sede di Forza Nuova tra saluti romani e proteste antifasciste

Momenti di tensione si sono registrati a Roma in occasione dell’inaugurazione della nuova sede di Forza Nuova, avvenuta il 30 marzo in via Lucca, vicino piazza Bologna. Un consistente dispiegamento di agenti in assetto antisommossa è intervenuto per separare i militanti antifascisti, in protesta contro l’apertura del centro, da un gruppo di esponenti di estrema destra. Durante il presidio, i manifestanti antifascisti hanno intonato slogan come “fuori i fascisti dal quartiere” e hanno criticato il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. Gli esponenti di Forza Nuova hanno risposto con cori e saluti romani, creando un clima di forte tensione tra le due fazioni.

Diversi membri del Partito Democratico, tra cui il segretario romano Enzo Foschi e i deputati Andrea Casu e Cecilia D’Elia, erano presenti alla manifestazione di protesta nella mattina, esprimendo il proprio dissenso contro l’apertura della nuova sede. I consiglieri comunali del PD hanno sottolineato che il Governo e il ministro dell’Interno devono affrontare la minaccia rappresentata da Forza Nuova e hanno chiesto l’avvio della procedura per il suo scioglimento.

Anche il Movimento 5 Stelle ha condannato l’inaugurazione, ricordando gli episodi violenti legati al movimento, come l’assalto alla sede della Cgil. Nonostante le forti contestazioni, le forze di sicurezza sono riuscite a mantenere i due gruppi separati, evitando contatti diretti e garantendo un certo ordine durante l’evento. La situazione riflette una crescente tensione in Italia riguardo le attività di gruppi di estrema destra e le risposte della società civile a queste provocazioni.