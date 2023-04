Tensione a Oggi è Un Altro Giorno: Romina Carrisi si sfoga

Ci sarebbe della tensione a Oggi è Un Altro Giorno e il clima teso è emerso grazie a un tweet di Romina Carrisi in risposta ad un utente su Twitter.

Commentando la puntata su Twitter, un utente ha cinguettato: “Ma esattamente la figlia di Al Bano, pagata da noi, cosa sta a fare lì? La mummia? #oggièunaltrogiorno“. Un tweet che ha attirato le attenzioni della diretta interessata che citandolo gli ha così risposto: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO” – fino alla frecciatina finale che denota un po’ di tensione in studio – “Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata“.

Come sottolineato da TvBlog i “capi autori” di Oggi è Un Altro Giorno sarebbero Roberto Giannotti e la stessa Serena Bortone, conduttrice del programma. In che modo Romina Carrisi sarebbe stata bloccata da loro e perché? Come sappiamo, la figlia di Albano fa parte degli “affetti stabili” di Serena Bortone fin dalla prima edizione del programma, dove è entrata in corso d’opera.