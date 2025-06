Tensione a L’Isola: Adinolfi e Plevani sul clash Teresanna-Omar

Le dinamiche all’interno del reality show “L’Isola dei Famosi” diventano sempre più tese, specialmente su Playa Dos, dove i concorrenti continuano a scontrarsi. Recentemente, Mario Adinolfi e Cristina Plevani hanno commentato un acceso dibattito tra Teresanna Pugliese e Omar Fantini.

Siamo in prossimità della semifinale della diciannovesima edizione, prevista per mercoledì 25 giugno 2025. Durante questa puntata, si determineranno i finalisti del programma condotto da Veronica Gentili. I concorrenti in lizza includono nomi noti come Dino Giarrusso e Loredana Cannata.

Sui social e nel corso della diretta, è emersa un’animata discussione tra Teresanna e Omar, incentrata sulla scarsità di risorse e sulla raccolta delle lumache. Entrambi non sono riusciti a trovare un punto di accordo, e le loro liti hanno sollevato polveroni tra gli altri naufraghi. In particolare, Teresanna ha espresso il suo disappunto verso Omar in un colloquio con Patrizia Rossetti, facendo notare come il suo approccio fosse poco collaborativo.

Adinolfi ha descritto la situazione come un “litigio pesante” e ha sottolineato che le accuse mosse da Teresanna avrebbero potuto essere solo un pretesto, rinviando all’alleanza di Patrizia con la Pugliese contro Fantini. A questo punto, Cristina Plevani ha commentato il numero di lumache pescate, evidenziando come il comportamento di Patrizia, negli ultimi tempi, sembri strano e nervoso. Entrambe, insieme a Jey Lillo, sono a rischio eliminazione e potrebbero dover affrontare il televoto.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.comingsoon.it