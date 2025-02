Tensione a La Vita In Diretta, Selvaggia Lucarelli avverte un fuorionda su di lei

Oggi pomeriggio Selvaggia Lucarelli ha commentato la classifica parziale di Sanremo in diretta da Sanremo durante il programma La Vita in Diretta. La giornalista ha affermato che la top 5 rappresenta i gusti del pubblico, ma ha anche espresso opinioni critiche su Fedez e Cristicchi. Su Fedez, ha sostenuto che “fa il poverino”, mentre non apprezza la canzone di Cristicchi. Queste affermazioni hanno suscitato la reazione di Marinella Venegoni, che ha detto di sentirsi terrorizzata da Selvaggia, notizia che non è sfuggita alla stessa Lucarelli.

L’atmosfera è diventata tesa quando Alberto Matano ha introdotto Elettra Lamborghini, ma Selvaggia non ha prestato attenzione, distraendosi nel mentre ascoltando i commenti dei presenti in studio su di lei. Ha interrotto Matano dicendo: “Digli di non farmi sentire”, spiegando che sentiva commenti poco carini nei suoi confronti. Matano, sorpreso, ha chiesto chiarimenti ai suoi ospiti, che hanno dato una spiegazione sulla provocazione.

Lucarelli ha poi risposto a Venegoni, sottolineando che non si dovrebbe usare la parola “terrorizzata” per descrivere una critica. Ha aggiunto che non crede nel dover incasellare le colleghe in ruoli negativi e ha difeso il diritto di criticare in modo costruttivo. Venegoni ha poi chiarito che stava scherzando, ma la tensione rimane palpabile, con Selvaggia che difende il suo ruolo di critica nel panorama mediatico.