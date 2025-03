Tenochtitlán, dove oggi si trova Città del Messico

Città del Messico, una delle più grandi metropoli del mondo con oltre 10 milioni di abitanti, sorge sulle rovine di Tenochtitlán, antica capitale dell’Impero Azteco. Fondata nel 1325 dagli Aztechi su un’isola nel lago Texcoco, Tenochtitlán era caratterizzata da un sistema di canali e templi imponenti. La leggenda narra che gli Aztechi scelsero il luogo dopo aver visto un’aquila su un cactus. Nel 1521, l’arrivo degli spagnoli segnò la caduta della città azteca, che fu distrutta per far posto alla nuova capitale del Vicereame della Nuova Spagna: Città del Messico.

Tra i luoghi da visitare c’è il Templo Mayor, il principale tempio azteco, i cui resti furono scoperti nel 1978. Accanto si trova la Cattedrale Metropolitana, la più grande d’America, e il Museo Nazionale di Antropologia, celebre per i suoi reperti precolombiani. Per un’esperienza più autentica, Xochimilco offre i suoi canali e le “trajineras”, imbarcazioni tradizionali, ideali per un pranzo galleggiante. Il Castello di Chapultepec, unica residenza reale in America, offre anche una vista panoramica sulla città.

La gastronomia di Città del Messico è un mix di sapori indigeni e spagnoli. Tra i piatti tipici ci sono i tacos al pastor, i tamales, le quesadillas e i chiles en nogada. Lo street food è diffuso con opzioni come tlayudas e gorditas. Città del Messico ospita anche ristoranti di fama internazionale, come Pujol, famoso per il “mole madre”, una salsa tradizionale raffinata nel tempo. La città è un luogo ricco di storia, cultura e gastronomia, che invita a essere esplorata.