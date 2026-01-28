Tenniste o animali in zoo?

Le immagini di Coco Gauff che rompe una racchetta presso le strutture dell’Open di Australia hanno già fatto il giro del mondo. Iga Swiatek ha parlato al riguardo, osservando che le tenniste sono spesso trattate come animali in uno zoo, dove ci osservano anche quando facciamo la pipì. Questo commento di Swiatek evidenzia la pressione e l’attenzione costante che le tenniste devono affrontare durante i tornei. Le immagini di Coco Gauff che rompe una racchetta sono diventate un argomento di discussione e hanno portato all’attenzione il tema della privacy e della pressione che gli atleti devono affrontare. Swiatek sostiene che le tenniste non sono trattate come atlete, ma come animali da guardare, senza rispetto per la loro privacy e il loro benessere.