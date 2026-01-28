12.5 C
Roma
mercoledì – 28 Gennaio 2026
Animali

Tenniste o animali in zoo?

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Le immagini di Coco Gauff che rompe una racchetta presso le strutture dell’Open di Australia hanno già fatto il giro del mondo. Iga Swiatek ha parlato al riguardo, osservando che le tenniste sono spesso trattate come animali in uno zoo, dove ci osservano anche quando facciamo la pipì. Questo commento di Swiatek evidenzia la pressione e l’attenzione costante che le tenniste devono affrontare durante i tornei. Le immagini di Coco Gauff che rompe una racchetta sono diventate un argomento di discussione e hanno portato all’attenzione il tema della privacy e della pressione che gli atleti devono affrontare. Swiatek sostiene che le tenniste non sono trattate come atlete, ma come animali da guardare, senza rispetto per la loro privacy e il loro benessere.

Articolo precedente
Mete invernali Europee
Articolo successivo
The Wall live Orchestra a Modena
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Brooklyn Beckham contro i genitori

Animali in Francia

Carnevale ambrosiano Milano

Viaggiare in Italia

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.