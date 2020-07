LONDRA – La generosità di Wimbledon. Malgrado quest’anno la manifestazione tennistica più famosa al mondo non si disputerà a causa del coronavirus, l’All England Lawn Tennis Club ha deciso che un terzo del montepremi (12,6 milioni di dollari) sarà comunque distribuito ai 620 giocatori che avrebbero dovuto partecipare all’edizione 2020, inizialmente in programma dal 29 giugno al 12 luglio.





Premi a 620 giocatori

“Siamo lieti che la nostra polizza assicurativa ci abbia permesso di riconoscere il premio ai tennisti che hanno subito il duro colpo della cancellazione del torneo. E’ un premio per il duro lavoro che hanno svolto e per il tempo che hanno investito per prepararsi. Distribuiremo denaro a chi avrebbe avuto l’accesso al tabellone principale ma anche a chi si era guadagnato il diritto di prendere parte alle qualificazioni”, ha detto l’amministratore delegato del club, Richard Lewis.





Quasi 32000 dollari a chi era in tabellone principale

Entrando nello specifico, 224 giocatori che dovevano disputare le qualificazioni riceveranno 12.500 sterline ciascuno (circa 15800 dollari), mentre ai 256 giocatori ammessi in tabellone andranno 25.000 sterline (31600 dollari) a testa. I doppisti riceveranno 6.250 sterline (7900 dollari) ciascuno mentre ai giocatori su sedia a rotelle verranno corrisposte 6.000 sterline (7600 dollari). Gli organizzatori hanno poi annunciato che per stabilire le teste di serie per l’edizione 2021 si terrà conto “esclusivamente della classifica”.











