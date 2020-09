Prima semifinale in carriera agli Us Open per Dominic Thiem. L’austriaco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha battuto senza grossi problemi l’australiano Alex De Minaur, numero 28 Atp, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4 in poco più di due ore. Per raggiungere la seconda finale in uno Slam della carriera (la prima è stata quella giocata lo scorso febbraio agli Australian Open e persa contro Djokovic) Thiem dovrà superare venerdì l’ostacolo Daniil Medvedev. Il russo, numero 5 Atp, finalista un anno fa, ha superato in tre set il connazionale Andrey Rublev, giustiziere negli ottavi di Berrettini, con il punteggio di 7-6 (8/6), 6-3, 7-6 (7/5). L’altra semifinale vedrà di fronte il tedesco Zverev e lo spagnolo Carreno Busta.





Nel tabellone femminile stacca il pass per le semifinali Victoria Azarenka. La bielorussa, numero 27 del mondo, ha travolto 6-1, 6-0 la belga Elise Mertens, numero 18 Wta, e ora se la vedrà con Serena Williams con cui a Flushing Meadows ha perso le finali del 2012 e 2013. Contro Mertens la 31enne di Minsk, ex nmero uno del mondo e vincitrice in carriera di due Slam (entrambi a Melbourne) ha infilato la decima vittoria consecutiva, le cinque che le hanno permesso di vincere il torneo di Cincinnati e le cinque che l’hanno portata in semifinale a New York.







