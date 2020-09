Si ferma negli ottavi la corsa di Matteo Berrettini agli Us Open: dopo 2 ore e 45 minuti il romano – numero 8 del mondo e sesta testa di serie – si è arreso in quattro set al russo Andrej Rublev, 14 del mondo e 10 del tabellone, che si è imposto 6-4 3-6 3-6 3-6 prendendosi la rivincita della sconfitta patita un anno fa sempre negli ottavi a Flushing Meadows. Berrettini è stato tradito dal servizio, una delle sue arme migliori: contro il 22enne Rublev – che per la seconda volta in carriera raggiunge i quarti agli Us Open – l’azzurro ha chiuso con soli 5 ace contro 3 doppi falli ed appena il 56% di prime in campo.





Nei quarti Rublev se la vedrà con il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo e testa di serie numero 3, che ha regolato senza grossi problemi lo statunitense Frances Tiafoe: 6-4, 6-1, 6-0 il punteggio finale in un’ora e quaranta minuti di gioco. Medvedev, finalista un anno fa, è l’unico tra gli otto arrivati ai quarti a non aver ancora perso un set. Negli altri due ottavi in programma, l’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 2, ha sofferto solo un set, il primo, contro la giovane speranza canadese Felix Auger-Aliassime: 7-6 (7/4), 6-1, 6-1 in favore dell’austriaco che ora affronterà l’australiano Alex De Minaur, 21 del tabellone, che ha battuto il canadese Vasek Pospisil 7-6, (8/6), 6-3, 6-2.





Nel tabellone femminile, dopo i successi di Serena Williams e Tsvetana Pironkova, hanno staccato il biglietto per i quarti anche la bielorussa Victoria Azarenka e la belga Elise Mertense. La Azarenka, ex numero uno del mondo e due volte finalista a New York, ha battuto in tre set la ceca Karolina Muchova, 20esima testa di serie del torneo: 5-7, 6-1, 6-4. Azarenka se la vedrà nei quarti con la belga Elise Mertens che a sorpresa ha eliminato con un doppio 6-3 la statunitense Sofia Kenin, seconda favorita del tabellone.





