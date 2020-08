Il sorteggio azzurro: Berrettini sfida Soeda, Sinner contro l’ostacolo Khachanov

– Ormai manca pochissimo. Il 31 agosto comincia infatti l’edizione numero 140 dello Us Open, il secondo grande slam della stagione dopo la posticipazione autunnale del Roland Garros e la cancellazione di Wimbledon a causa del coronavirus. Il torneo si disputerà a Flushing Meadows, rigorosamente a porte chiuse, dove scenderanno in campo 12 tennisti italiani, 10 uomini e 2 donne. Ma ci saranno anche tante grosse defezioni, a cominciare dai big Federer e Nadal per il circuito Atp, e Barty e Halep per quello Wta. Favoriti della vigilia sono Novak Djokovic e Dominic Thiem in campo maschilee Naomi Osaka tra le donne. Oggi è stato effettuato il sorteggio con Djokovic nella parte alta del tabellone e Thiem in quella bassa. In questa seconda fascia ci sarà anche l’azzurro Matteo Berrettini, testa di serie numero 6 del tabellone.

Berrettini inizierà il torneo sfidando il 35enne giapponese Go Soeda per poi ritrovarsi, se tutto dovesse andare come pronostico, contro Rublev (numero 10 del tabellone) agli ottavi e contro Medvedev ai quarti. Meno fortunato il sorteggio di Jannik Sinner che dovrà vedersela con il numero 16 del mondo Khachanov in un match che lo vede partire come sfavorito. Andreas Seppi pesca uno dei giocatori americani più talentuosi del circuito, Frances Tiafoe. Per Cecchinato, scivolato al numero 106 del ranking, c’è il sudafricano Harris, mentre Sonego dovrà vedersela col veterano francese Mannarino. Federico Gaio e Salvatore Caruso ci proveranno nelle sfide con Berankis e Duckworth. Meno chance sembrano avere Travaglia con Thompson e Mager contro Kecmanovic. Occasione importante per Paolo Lorenzi che affronterà il più che battibile numero 220 del mondo, Nakashima, per regalarsi un secondo turno contro Alexander Zverev. Ma il tedesco dovrà superare lo scoglio rappresentato da Kevin Anderson, un giocatore sempre pericoloso sulle superfici veloci.

Djokovic e Tsitsipas nella parte alta, Thiem e Medvedev in quella bassa

Nella parte alta del tabellone, il numero 1 Novak Djokovic comincerà contro il bosniaco Dzumhur, mentre per il numero 4 Stefanos Tsitsipas c’è Ramos-Vinolas. Nella parte bassa, la testa di serie numero 2 Dominic Thiem affronta Jaumar Minar, mentre la numero 3, Medvedev sfida l’argentino Delbonis. Interessante il match tra Andy Murray e Yoshihito Nishioka. Il tennista giapponese sarò infatti un ottimo test per capire a che punto è il ritorno nel circuito dell’ex numero uno del mondo. Sul tabellone compaiono anche due “parenti” famosi: Sebastien Korda, figlio del grande Petr, che tenterà di dare fastidio a Shapovalov, e Federico Coria, fratello minore di Guillermo, che se la vedrà con il taiwanese Jung.

Wta, Paolini e Giorgi le uniche italiane in gara

In ambito femminile sono solo due le tenniste italiane che prenderanno parte dell’edizione 2020. Jasmine Paolini, numero 96 del mondo, affronterà la francese Caroline Garcia, numero 46. Camila Giorgi, numero 71, è stata sorteggiata insieme a Alison Van Uytvanck, numero 58. Due match complicati che, in caso di vittoria, proietterebbero le azzurre a sfidare Pliskova e Osaka, due tra le principali contendenti al titolo finale. Serena Williams, sempre di casa a Flushing Meadows, sfiderà la connazionale Ahn mentre la sorella Venus se la vedrà con la ceca Muchova. La sfida più affascinante, però, è quella tra Coco Gauff e Sevastova, in un primo turno che vale già moltissimo per entrambe.