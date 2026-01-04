12.4 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Sport

Tennis, United Cup in Australia

Da stranotizie
Tennis, United Cup in Australia

La stagione del tennis si apre con la United Cup, un torneo internazionale per squadre nazionali miste che si svolge in Australia. Il format prevede team composti da un massimo di tre uomini e tre donne, che si affrontano su tre match: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto. Le nazioni partecipanti sono 18, suddivise in sei gironi da tre squadre, divisi tra Perth e Sydney.

La formula della United Cup prevede una fase a gironi round-robin, dove le prime di ogni gruppo vanno ai quarti di finale insieme alle due migliori seconde classificate. Dieci nazioni accedono in base ai cinque migliori uomini e alle cinque migliori donne iscritti, mentre otto squadre grazie alla classifica combinata tra il giocatore e la giocatrice con la classifica migliore.

I gironi e le squadre impegnate sono i seguenti: Gruppo A, composto da USA, Spagna e Argentina; Gruppo B, composto da Canada, Belgio e Cina; Gruppo C, composto da Italia, Francia e Svizzera; Gruppo D, composto da Australia, Repubblica Ceca e Norvegia; Gruppo E, composto da Gran Bretagna, Grecia e Giappone; Gruppo F, composto da Germania, Polonia e Paesi Bassi.

L’Italia fa parte del Gruppo C e giocherà contro Svizzera e Francia. Gli azzurri impegnati nel torneo sono Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani. L’Italia scenderà in campo contro la Svizzera il 4 gennaio e contro la Francia il 6 gennaio.

Il calendario completo della United Cup prevede partite dal 2 all’11 gennaio, con la finale che si svolgerà l’11 gennaio a Sydney. Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis e saranno disponibili anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX, nonché in streaming su Tennis Tv.

Articolo precedente
Prevenzione senologica in Irpinia
Articolo successivo
Contratto di vendita online in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.