Tennis, United Cup in Australia

La stagione del tennis si apre con la United Cup, un torneo internazionale per squadre nazionali miste che si svolge in Australia. Il format prevede team composti da un massimo di tre uomini e tre donne, che si affrontano su tre match: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto. Le nazioni partecipanti sono 18, suddivise in sei gironi da tre squadre, divisi tra Perth e Sydney.

La formula della United Cup prevede una fase a gironi round-robin, dove le prime di ogni gruppo vanno ai quarti di finale insieme alle due migliori seconde classificate. Dieci nazioni accedono in base ai cinque migliori uomini e alle cinque migliori donne iscritti, mentre otto squadre grazie alla classifica combinata tra il giocatore e la giocatrice con la classifica migliore.

I gironi e le squadre impegnate sono i seguenti: Gruppo A, composto da USA, Spagna e Argentina; Gruppo B, composto da Canada, Belgio e Cina; Gruppo C, composto da Italia, Francia e Svizzera; Gruppo D, composto da Australia, Repubblica Ceca e Norvegia; Gruppo E, composto da Gran Bretagna, Grecia e Giappone; Gruppo F, composto da Germania, Polonia e Paesi Bassi.

L’Italia fa parte del Gruppo C e giocherà contro Svizzera e Francia. Gli azzurri impegnati nel torneo sono Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori e Sara Errani. L’Italia scenderà in campo contro la Svizzera il 4 gennaio e contro la Francia il 6 gennaio.

Il calendario completo della United Cup prevede partite dal 2 all’11 gennaio, con la finale che si svolgerà l’11 gennaio a Sydney. Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis e saranno disponibili anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX, nonché in streaming su Tennis Tv.