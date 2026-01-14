Tennis: Smith vince il Million Dollar One Point Slam

Il Million Dollar One Point Slam si è concluso con la vittoria del dilettante Jordan Smith, che ha sconfitto Garland in finale e si è aggiudicato un milione di dollari. Smith, che aveva precedentemente eliminato Sinner, ha dichiarato di voler investire i soldi e comprare una casa. La competizione, che si è svolta alla Rod Laver Arena di Melbourne, ha visto la partecipazione di 48 tennisti, tra cui professionisti del calibro di Sinner, Alcaraz, Medvedev, Kyrgios, Paolini, Gauff e Swiatek, e giocatori di livello amatoriale.

Le partite si sono disputate su un solo punto, con il vincitore che avanzava al turno successivo e il perdente che veniva eliminato. Il torneo ha riservato diverse sorprese, tra cui l’eliminazione di Sinner per mano del dilettante Smith e la vittoria di Maria Sakkari su Alcaraz. Kyrgios, invece, è stato eliminato da Garland, ma non prima di aver dato spettacolo con le sue solite strategie per distrarre l’avversario.

Il Million Dollar One Point Slam ha offerto un’esperienza unica e divertente, con partite che si sono disputate su uno scambio secco e senza game o set. Il torneo è stato trasmesso in streaming su diverse piattaforme e ha visto la partecipazione di un pubblico entusiasta. La vittoria di Smith ha coronato un evento che ha messo in mostra la determinazione e la passione dei giocatori, sia professionisti che amatori.