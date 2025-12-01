Tennis, Sinner trionfa alle Nitto Atp Finals

Lo sport italiano ha vissuto una svolta storica in occasione delle Nitto Atp Finals 2025, grazie al trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz. La finale del torneo di Torino ha raggiunto un share impressionante del 35,7% nella fascia oraria 18:14-20:33, superando il match di qualificazione ai Mondiali di Italia-Norvegia che aveva ottenuto il 34,3%. La partita ha registrato 5.429.000 spettatori su Rai 2, segnando il miglior ascolto di sempre nel preserale.

Adriano Panatta è stato uno dei protagonisti delle Nitto Atp Finals 2025, grazie alle sue analisi tecnico-tattiche e alle sue frasi iconiche. Durante la finale tra Sinner e Alcaraz, Panatta ha lanciato una frecciatina alle panchine dell’azzurro e dello spagnolo, che utilizzavano l’espressione “Vamos!” per incitare i giocatori. Panatta ha scherzato: “Ormai tutti dicono sempre ‘Vamos, Vamos’. Ma ‘ndo Vamos, non ho capito”. Il commento ha provocato molte reazioni sui social e è già diventato virale.