Nessuna coppia più vincente

Fine di un’era nel mondo del tennis. Si ritirano i gemelli Bryan, Mike e Bob, la coppia di doppio più vincente di sempre. ”Ci piace ancora giocare, ma è complicato allenarsi e prepararsi fisicamente”, le parole riportate dal New York Times.

Nella bacheca dei Bryan non manca praticamente nulla: in totale più di 1100 vittorie tra cui 119 titoli, 16 Slam, 9 Masters 1000 (diventando i primi a conquistare tutti i tornei di questa tipologia, grazie al successo nel 2014 a Shanghai) e anche la medaglia d’oro ai Giochi di Londra 2012. Ovviamente nessuna coppia è riuscita a vincere di più. Inoltre per dieci stagioni hanno concluso l’anno da numeri uno del ranking e detengono il record di 438 settimane consecutive. Pertanto, all’età di 42 anni ecco il momento di appendere la racchetta al chiodo: ”Ci siamo trascinati l’uno con l’altro – si legge nel messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram – . Se uno dei due si sentiva stanco, l’altro spingeva più forte. Abbiamo scalato insieme una montagna e, raggiunta la vetta, la vista era bellissima. Abbiamo sorriso con orgoglio e siamo sempre tornati a casa spalla a spalla, con un legame più forte di prima. Entrambi sentiamo che è venuto il momento. A questa età è necessario così tanto lavoro per uscire e competere”.