Tennis: Sabalenka scintilla a Brisbane

La “Battaglia dei Sessi” con Nick Kyrgios, svoltasi a Dubai e vinta dall’australiano con il punteggio di 6-3 6-3, ha avuto un effetto positivo su Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa ha infatti iniziato il suo torneo a Brisbane con una vittoria netta contro Cristina Bucsa, sconfiggendola con il punteggio di 6-0 6-1 in soli 47 minuti di gioco.

In conferenza stampa, Sabalenka ha risposto alle critiche ricevute per la sua partecipazione alla “Battaglia dei Sessi”, in particolare da parte di Iga Swiatek. La tennista bielorussa ha espresso il proprio punto di vista, sottolineando che non si è lasciata condizionare dalle critiche e che si è concentrata sull’aspetto positivo dell’evento, che ha attirato l’attenzione sul tennis. Ha inoltre sottolineato che giocare contro un uomo, in particolare contro Nick Kyrgios, è stato un ottimo allenamento per lei.

Parlando della sua vittoria contro la Bucsa, Sabalenka ha dichiarato di essere stata concentrata sulle cose su cui ha lavorato durante la pre-stagione e di non aver pensato a voler avvertire nessuno per la stagione. Ha inoltre sottolineato l’importanza di rimanere concentrata e di ignorare il punteggio, concentrandosi solo sulle cose da fare in campo.