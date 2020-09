Esordio da sogno peral Roland Garros, terzo slam della stagione scattato sulla terra rossa di Parigi. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 74 del mondo, alla prima partecipazione al Major francese, ha inaugurato il Centrale “Philippe Chatrier”, eliminando in tre set il belga David Goffin, numero 12 del mondo e undicesima testa di serie, con il punteggio di 7-5 6-0 6-3 in poco meno di due ore di partita. Sinner affronterà al secondo turno il vincente del match tra il francese Benjamin Bonzi, n.226 Atp, promosso dalle qualificazioni, ed il finlandese Emil Ruusuvuori, n.92 del mondo, all’esordio assoluto nel main draw parigino.

Niente da fare, invece, per Andreas Seppi. L’altoatesino, n.97 Atp, ha ceduto all’esordio a Sebastian Korda, n.211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni. Il 20enne statunitense figlio d’arte (il papà Petr vinse l’Australian Open nel 1998 e arrivò in finale a Parigi nel 1992) si è imposto in quattro set per 6-2 4-6 6-3 6-3 dopo due ore e 25 minuti di gioco.