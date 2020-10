PARIGI – Novak Djokovic prosegue il suo cammino spedito, senza perdere un set. Dopo aver perso appena 15 giochi nei tre turni precedenti, ha liquidato negli ottavi anche la 15/a testa di serie, il russo Karen Khachanov, col punteggio di 6-4, 6-3, 6-3. Nei quarti ora troverà il vincente della sfida tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta ed il tedesco Daniel Altmaier che ha eliminato Berrettini.





Avanzano anche Tsitsipas e Rublev

L’altro quarto della parte alta del tabellone vedrà, invece, di fronte il greco Stefanos Tsitsipas, n. 5, e il russo Andrey Rublev, n. 13. Tsitsipas si è sbarazzato in tre set, per 6-3, 7-6 (9), 6-2, del bulgaro Grigor Dimitrov, n. 18, mentre Rublev ha dovuto faticare più del previsto per superare l’ungherese Marton Fucsovics battuto col punteggio di 6-7 (4), 7-5, 6-4, 7-6 (3).





Donne: Kvitova ai quarti

In campo femminile va avanti la ceca Petra Kvitova, testa di serie n. 7, che ha liquidato per 6-2, 6-4 la cinese Shuai Zhang, ed ora troverà la tedesca Laura Siegemund che si è imposta per 7-5, 6-2 sulla spagnola Paula Badosa. Gli ultimi due nomi di giocatrici che prenderanno parte ai quarti usciranno, invece, dalle sfide Ons Jabeur-Danielle Collins e Fiona Ferro-Sofia Kenin, in programma in serata.











Fonte