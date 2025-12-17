15.5 C
Tennis Next Gen in Arabia

Il tennis torna con le Next Gen Finals, anche se siamo nel mezzo della offseason di dicembre. Un evento che sta per concludere la sua esperienza a Jeddah, dove si è trasferito da Milano, e che ha creato un po’ di confusione. Gli arabi hanno deciso di sfruttare la clausola d’uscita e rinunciare agli ultimi due anni del torneo. L’edizione in programma da mercoledì a domenica presso la King Abdullah Sports City sarà quindi l’ultima disputata sulle coste del Mar Rosso.

Nonostante la presenza di Rafael Nadal come ambasciatore del torneo, che ha firmato un ricco contratto con i sauditi per sviluppare il tennis in Arabia, non ci saranno i due under 21 più forti e più avanti in classifica, ovvero Jakub Mensik e Joao Fonseca. Tuttavia, ci saranno altri giovani interessanti tra gli otto protagonisti. I giocatori sono divisi in due gironi: il Girone Blu comprende Learner Tien, Martin Landaluce, Rafael Jodar, Nicolai Budkov Kjaer, mentre il Girone Rosso comprende Alexander Blockx, Dino Prizmic, Nishesh Basavareddy, Justin Engel.

