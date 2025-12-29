Tennis La Battaglia dei Sessi

La sfida di Dubai sarà trasmessa in diretta e in chiaro su SuperTennis il 28 dicembre e rappresenta un tentativo di riproporre in chiave moderna le due analoghe sfide del passato. Bobby Riggs, allora 55enne ed ex professionista da tempo ritirato, sconfisse Margaret Court, che quell’anno vinse Australian Open, Roland Garros e US Open, con un punteggio di 62 61. Questa partita è conosciuta come “Il massacro della Festa della Mamma” e rappresenta un evento storico nel tennis.

In seguito, il 20 settembre, Billie Jean King sconfisse Bobby Riggs in due set all’Astrodome di Houston, davanti a un pubblico televisivo globale di 90 milioni di spettatori. Questo match, noto come la “Battaglia dei Sessi”, ha avuto un grande impatto nell’immaginario collettivo e rappresenta un traguardo storico per la parità di genere nello sport. Questo storico evento è stato anche raccontato in un film.