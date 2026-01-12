Tennis italiano in vetta al mondo

Per la prima volta nella storia dell’Italtennis, ci saranno due italiani tra i primi 5 del ranking ATP. Lorenzo Musetti si unisce a Jannik Sinner vicino alla vetta del ranking ATP, dopo aver vinto in tre set contro Andrey Rublev nella semifinale dell’Atp 250 di Hong Kong. Con questa vittoria, Musetti sale al quinto posto della classifica mondiale ATP e diventa il terzo italiano in Top 5 nell’era del ranking computerizzato dopo Adriano Panatta e Jannik Sinner.

La vittoria di Musetti è arrivata al termine di un match tirato ed equilibrato contro il russo sul cemento di Hong Kong. Nel primo set, la lotta è stata serratissima con i due che hanno lottato punto a punto fino al tie-break, chiuso da Rublev per 6-3. Nel secondo set, Musetti ha iniziato la rimonta, a colpi di dritto e rovescio, riuscendo a strappare il set chiudendo 7-5 sul proprio turno di battuta. Nel set decisivo, l’azzurro ha risposto ai colpi dell’avversario fino a portarsi al 5-4 per poi servire per chiudere il match.

Musetti ha commentato la sua semifinale, dicendo di essere orgoglioso del livello che ha messo in campo e di non aver mai giocato così ad Hong Kong. Dopo la sconfitta nella finale in singolare contro Bublik, Musetti si è riscattato nel doppio insieme a Lorenzo Sonego, trionfando contro Khachanov e Rublev al match tie-break. Il successo è arrivato con il punteggio di 6-4 2-6 10-1 al termine di un match durato poco più di un’ora e un quarto.

I due Lorenzo del tennis italiano hanno commentato il trionfo, con Musetti che ha dichiarato di essere felice di aver vinto il primo titolo di doppio della sua carriera insieme a un amico come Lorenzo, e Sonego che ha detto di essere sicuro che Musetti vincerà le prossime finali che giocherà. Il trionfo nel doppio è stato il primo titolo del 2026 per l’Italtennis.