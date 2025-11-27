Tennis italiano anni 90

L’Italia che non vince, ma non smette di provarci. Se l’Italia fosse l’America, un attore come Pierfrancesco Favino avrebbe già vinto almeno un Oscar.

La sua ultima fatica cinematografica è l’interpretazione di Raul Gatti, una vaga somiglianza con Raul Gardini, ex promessa del tennis italiano. Il film rappresenta l’Italia all’inizio degli anni ’90, con telefoni a gettoni e chioschi di piadine, ragazze in topless sulla spiaggia, sudore, polsini e pantaloncini corti.

Il rapporto maestro-allievo è il vero set decisivo, con Gatti-Favino che è il coach di un ragazzino di 13 anni, Felice, che porta sulle spalle il peso di un difficile rapporto con il padre. Il rapporto tra allievo e maestro diventa rapidamente il “motore” del film, con il primo condannato a diventare un fenomeno prima ancora di aver compreso le regole della vita e il secondo pieno di talento, sciupato e mal gestito, ma con un forte desiderio di rivincita.

La grandezza di Favino sta nel non nascondere le crepe psicologiche ed esistenziali che si aprono dentro il suo personaggio, mostrando un uomo che si sta lentamente consumando, ma che ha il merito di capire che il piccolo Felice ha un futuro. Il film lavora come una goccia sulla pietra, lento, caldo, quasi “estivo” nel ritmo, ma che sotto la superficie ti scava piano dentro.

La regia di Andrea Di Stefano porta in dote un po’ di nostalgia, tra campi in terra rossa e notti infinite negli hotel a una stella. Il mondo del tennis è affascinante anche da un punto di vista cinematografico, soprattutto per la rappresentazione di tutte quelle componenti mentali legate allo sforzo, alla fatica e al progresso in carriera.

Il tennis italiano prima dell’era Sinner è realmente esistito, il personaggio di Raul Gatti non lo sveliamo qui, a beneficio di quanti andranno a vedere il film al cinema. Di sicuro il successo effimero ed estemporaneo di un giocatore italiano sulla terra rossa è un elemento molto realistico del film, come lo è la rappresentazione di professionisti di cui, nonostante le promesse iniziali, si perdono poi le tracce.