mercoledì – 7 Gennaio 2026
Da stranotizie
Tennis Italia vince a Marrakech

Leonardo Primucci continua a crescere nel circuito ITF e vince un prestigioso titolo in doppio. Il giovane talento del Tennis Club Ancona ha conquistato il torneo ITF Men’s Future di Marrakech, tappa del Morocco Tennis Tour, in coppia con Noah Perfetti.
Il cammino della coppia marchigiana-romagnola in Marocco è stato convincente, con una vittoria in semifinale contro la coppia marocchina formata da Jamji e Lahjomri con un netto 6-4, 6-4.
La finale ha visto i due azzurri opposti allo spagnolo Alejo Sanchez Quilez e all’argentino Federico Valle, e anche in questa occasione il duo italiano non ha lasciato scampo agli avversari, imponendosi con lo stesso punteggio della semifinale: 6-4, 6-4.
Il titolo di Marrakech rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di maturazione di Primucci, sempre più a suo agio sui campi in terra battuta del circuito ITF.
Il Morocco Tennis Tour prosegue nelle prossime settimane e Primucci potrebbe essere protagonista anche nei prossimi appuntamenti del circuito nordafricano.

