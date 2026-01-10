Tennis Italia: Sinner-Alcaraz a Seoul

Ci sono partite che segnano l’inizio di una stagione più di qualsiasi calendario, sono quelle in cui il tennis si riconosce. La stagione ha già mosso i primi passi, ma ci sono match che valgono più di un semplice risultato. In questo senso, poche sfide raccontano il presente e anticipano il futuro del tennis meglio di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz.

Sabato 10 gennaio, alle ore 8.00 italiane, SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), trasmetterà gratuitamente e in diretta da Seoul l’esibizione che rappresenta uno dei primi snodi narrativi del tennistico. Un confronto fuori dal calendario ufficiale, ma tutt’altro che marginale, alla vigilia degli Australian Open.