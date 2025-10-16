22.7 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Attualità

Tennis in primo piano: gli italiani sfidano i campioni

Da stranotizie
Tennis in primo piano: gli italiani sfidano i campioni

Giovedì 16 ottobre si prospetta una giornata ricca di tennis, con molti atleti italiani in campo. Jannik Sinner continua la sua partecipazione al Six Kings Slam, visibile esclusivamente per gli abbonati a Netflix. Il suo match di semifinale contro Novak Djokovic inizierà non prima delle 20, ora italiana.

A Stoccolma, Matteo Berrettini affronta il francese Ugo Humbert nei quarti di finale dell’ATP 250, dopo un buon esordio contro Zeppieri. Berrettini cerca di ritrovare continuità e fiducia dopo un periodo difficile. I precedenti tra i due sono favorevoli al romano, ma Humbert arriva in Svezia in buona forma e darà del filo da torcere.

In Cina, Jasmine Paolini scenderà in campo al WTA 500 di Ningbo per difendere l’ottava posizione nella Race contro Veronika Kudermetova, attualmente numero 31 del mondo e già battuta in tre set a Cincinnati.

Inoltre, Lorenzo Sonego e il doppio Bolelli-Vavassori saranno protagonisti a Stoccolma, insieme a Lorenzo Musetti a Bruxelles e Luciano Darderi ad Almaty. La giornata si preannuncia quindi intensa e avvincente per gli appassionati di tennis italiani.

Articolo precedente
Leggende Pokémon Z-A: Scopri il trailer di lancio su Switch!
Articolo successivo
Helena Pretes e Javier: Amore e Successi a Milano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.