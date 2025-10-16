Tennis in primo piano: gli italiani sfidano i campioni

Giovedì 16 ottobre si prospetta una giornata ricca di tennis, con molti atleti italiani in campo. Jannik Sinner continua la sua partecipazione al Six Kings Slam, visibile esclusivamente per gli abbonati a Netflix. Il suo match di semifinale contro Novak Djokovic inizierà non prima delle 20, ora italiana.

A Stoccolma, Matteo Berrettini affronta il francese Ugo Humbert nei quarti di finale dell’ATP 250, dopo un buon esordio contro Zeppieri. Berrettini cerca di ritrovare continuità e fiducia dopo un periodo difficile. I precedenti tra i due sono favorevoli al romano, ma Humbert arriva in Svezia in buona forma e darà del filo da torcere.

In Cina, Jasmine Paolini scenderà in campo al WTA 500 di Ningbo per difendere l’ottava posizione nella Race contro Veronika Kudermetova, attualmente numero 31 del mondo e già battuta in tre set a Cincinnati.

Inoltre, Lorenzo Sonego e il doppio Bolelli-Vavassori saranno protagonisti a Stoccolma, insieme a Lorenzo Musetti a Bruxelles e Luciano Darderi ad Almaty. La giornata si preannuncia quindi intensa e avvincente per gli appassionati di tennis italiani.