Tennis in lutto: giovane tennista uccisa dal padre

Il mondo del tennis è stato scosso da un tragico evento che ha visto coinvolta una giovane atleta indiana. Radhika Yadav, 25 anni, è stata uccisa dal padre, Deepak Yadav, il quale ha confessato il crimine alle autorità.

Radhika, riconosciuta nel circuito ITF, aveva recentemente avviato un’accademia di tennis a Gurugram, in India. Il padre della tennista, secondo quanto dichiarato dall’ispettore Vinod Kumar, era frustrato e arrabbiato per le prese in giro ricevute dalla comunità riguardo al successo della figlia. Deepak si sentiva influenzato dall’opinione pubblica che affermava di essere troppo dipendente dai suoi guadagni.

Nonostante le richieste del padre di farla smettere con l’accademia, Radhika ha continuato a perseguire la sua passione. Gli scontri familiari sono culminati in un atto di violenza inaccettabile, avvenuto giovedì pomeriggio. Deepak ha sparato alla figlia tre volte, colpendola alla schiena.

Fino a pochi mesi fa, Radhika aveva partecipato attivamente a partite sia in singolare che in doppio, ma aveva deciso di dedicarsi completamente alla gestione della sua accademia. Questo cambiamento di vita, purtroppo, ha portato a un intervento fatale da parte di suo padre, ammantando il mondo del tennis di grande tristezza e incredulità.