Tennis in carrozzina Sicilia

Taormina compie un passo significativo verso uno sport realmente inclusivo e accessibile. Il circolo cittadino ha ospitato il primo raduno regionale di tennis in carrozzina, iniziativa patrocinata dal Comune di Taormina e diretta dai tecnici della Federazione italiana tennis e padel Comitato Sicilia. L’evento segna una svolta non solo sportiva, ma anche sociale e culturale per la città, resa possibile grazie ai recenti interventi di ristrutturazione che hanno eliminato le barriere architettoniche, consentendo per la prima volta la pratica del tennis in carrozzina sull’impianto taorminese.

L’assessore allo Sport del Comune di Taormina, Mario Quattrocchi, ha sottolineato il valore dell’iniziativa, evidenziando come l’evento vada ben oltre l’aspetto agonistico. Quattrocchi ha rimarcato l’impegno dell’Amministrazione nel rendere fruibili tutti gli impianti sportivi cittadini, con l’obiettivo di garantire alle persone con disabilità la piena possibilità di praticare attività sportive. Il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Sicilia, Gaetano Alfano, ha espresso soddisfazione per un percorso che sta portando risultati concreti.

Il raduno regionale di tennis in carrozzina si inserisce in un quadro più ampio di politiche orientate all’inclusione, alla pari opportunità e al riconoscimento del valore sociale dello sport. L’evento testimonia la collaborazione virtuosa tra istituzioni e federazioni sportive e apre nuove prospettive per Taormina, sempre più punto di riferimento per uno sport accessibile, moderno e realmente aperto a tutti. Il Comune di Taormina e la Federazione italiana tennis e padel Comitato Sicilia hanno lavorato insieme per rendere possibile questo evento, che rappresenta un passo importante verso l’inclusione e la pari opportunità nello sport.