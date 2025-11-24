9.1 C
Tennis Friends in corsia a Bologna

Da stranotizie
Bologna si appresta a vivere un’esperienza unica, grazie alla collaborazione tra Tennis & Friends e la FITP, che porterà la salute, la prevenzione e la vicinanza umana nel cuore della città, proprio mentre la Coppa Davis sta per illuminare la città con l’energia del grande tennis. Dopo quindici anni di attività nelle piazze italiane di prevenzione, divulgazione e oltre 380.000 screening gratuiti, Tennis & Friends – Salute e Sport entra anche in corsia, raggiungendo i pazienti che non possono partecipare ai grandi eventi e portando a loro il movimento, il gioco e, soprattutto, la forza del sorriso.

L’iniziativa Tennis & Friends in CORSIA approda all’Istituto Ortopedico Rizzoli, centro di eccellenza internazionale per la cura delle patologie muscolo-scheletriche. Il team di Tennis & Friends in CORSIA, insieme agli insegnanti federali FITP, ha portato ai pazienti del Rizzoli momenti di gioco e leggerezza, grazie anche all’allestimento di mini-campi da tennis nei corridoi dell’ospedale. L’evento è realizzato in collaborazione con Ministero della Salute, Ministro per lo Sport e i Giovani, FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.

Tennis & Friends è oggi una delle iniziative più importanti in Italia per la prevenzione, la salute e il benessere, patrocinata da Presidenza della Repubblica, Ministero della Salute, Ministro per lo Sport e i Giovani, FITP e numerose istituzioni sanitarie e organismi nazionali e internazionali. Nel 2025 Tennis & Friends entra ufficialmente nel mondo della Davis Cup come Official Charity, consolidando un legame profondo tra sport, prevenzione e solidarietà. Tennis & Friends continuerà nei prossimi mesi a portare lo sport dove serve di più, dentro e fuori dagli ospedali.

