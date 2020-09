ROMA – Mentre si avvicina il 27 settembre, giorno del via per il Roland Garros, entrano nel vivo le qualificazioni che vedono impegnati diversi atleti italiani. E’ cominciato invece il torneo Atp di Amburgo con Sonego subito eliminato e Fognini al secondo turno. Nel ranking Atp, Novak Djokovic, con il successo di Roma, scavalca Sampras per numero di settimane in vetta alla classifica Atp. In campo femminile, Simona Halep avvicina la leader, l’australiana Ashleigh Barty,

Amburgo, subito out Sonego. Avanza Fognini

Subito eliminato Lorenzo Sonego nell'”European Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.770.865 euro in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Center (impianto dotato di tetto retraibile) di Amburgo, in Germania. Il piemontese si è arreso al primo turno al canadese Felix Auger-Aliassime, vincente con il punteggio di 6-2 7-6(2). Avanza al secondo turno invece Fabio Fognini che ha sconfitto in rimonta il tedesco il Philipp Kohlschreiber, in tabellone con una wild card, con il punteggio di 4-6 6-1 7-5. Fuori poi Gael Monfils, testa di serie numero 3, che ha ceduto per 6-3 6-4 alla wild card tedesca Yannick Hanfmann. Buona la prima, invece, per lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che si è sbarazzato per 6-4 6-3 del georgiano Nikoloz Basilashvili, vincitore delle ultime due edizioni del torneo.





Qualificazioni Parigi, ok Cecchinato e le azzurre

Marco Cecchinato ha superato il primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, torneo dello Slam in corso sulla terra battuta parigina al via ufficiale dal 27 settembre. Il siciliano, testa di serie numero 5 del tabellone cadetto, ha sconfitto per 6-3 7-5 il lettone Ernests Gulbis. Subito eliminati, invece, Federico Gaio e Matteo Viola, battuti rispettivamente dall’argentino Renzo Olivo (6-4 6-4) e dall’austriaco Jurij Rodionov (6-4 7-6). In campo femminile, avanzano Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone e Martina Di Giuseppe. La tennista emiliana ha sconfitto per 6-2 6-2 la georgiana Ekaterine Gorgodze, mentre la piemontese ha superato la francese Selena Janicijevic per 6-4 6-2. La romana ha invece sconfitto all’esordio l’americana Usue Maitane Arconada per 6-2 6-4.





Ranking, Djokovic scavalca Sampras. Halep avvicina Barty

Con la vittoria di Roma, Novak Djokovic scavalca Pete Sampras grazie alle sue 287 settimane in vetta alla classifica Atp: dopo il sorpasso alla leggenda americana, il serbo adesso mette nel mirino Roger Federer, primo in questa particolare classifica a quota 310. Nel ranking, Djokovic allunga con altri 400 punti su Nadal e Thiem. Oltre a ciò l’unico importante movimento nella Top Ten arriva dal giovane Shapovalov che guadagna quattro posizioni dopo le semifinali a Roma e diventa il nuovo numero 10 al mondo. Bene anche Schwartzman che guadagna due posizioni mentre ne perde due il nostro Fabio Fognini, ora numero 15 al mondo. In campo femminile, la regina è sempre l’australiana Ashleigh Barty, in vetta per la trentatreesima settimana consecutiva (la quarantesima complessiva), seguita dalla rumena Simona Halep (dopo il successo a Roma ora a meno di 1500 punti dalla vetta, che potrebbe riconquistare in caso di titolo al Roland Garros) e dalla giapponese Naomi Osaka, tornata sul podio grazie al secondo trionfo a Flushing Meadows. Stabile al quarto posto la ceca Karolina Pliskova, mentre l’ucraina Elina Svitolina scavalca in quinta posizione la statunitense Sofia Kenin, trionfatrice in gennaio a Melbourne.







Fonte