FINALE LIGURE – Non può ancora tornare in campo ad allenarsi ma a meno di un mese dal nuovo intervento in artroscopia al ginocchio destro, Roger Federer è tornato a prendere in mano una racchetta. Lo ha fatto per girare il nuovo spot della pasta Barilla, di cui è testimonial. Il fuoriclasse elvetico è stato avvistato a Finale Ligure, sul tetto dove le due giovani tenniste liguri Vittoria Oliveri e Carola Pessina, 13 e 11 anni, erano diventate famose durante il lockdown per aver scambiato dei palleggi da una parte all’altra delle loro abitazioni.

Coronavirus, Carola e Vittoria: “Siamo noi le tenniste sul tetto: ecco perché palleggiavamo” in riproduzione….

Uno spot con le due giovani tenniste liguri

Proprio le due ragazze sono state scelte dalla Barilla per girare il nuovo spot insieme a Federer. Nelle scene, infatti, pare sia previsto che Vittoria e Carola scambino dei palleggi proprio con il campione. Federer che tornerà in attività solo nel 2021, è arrivato giovedì in Italia, atterrando all’aeroporto di Albenga.







