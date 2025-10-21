17.6 C
Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo: giovani talenti in gara

Dal 22 al 25 ottobre, il Monte-Carlo Country Club accoglierà la quinta edizione del Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo, una competizione di grande prestigio nel circuito giovanile europeo. Questo evento, organizzato dalla Fédération Monégasque de Tennis, si svolge sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco e la presidenza di Mademoiselle Mélanie-Antoinette de Massy.

Considerato il gran finale della stagione per i talenti del Tennis Europe Junior Tour, il torneo riunisce i migliori otto giocatori e giocatrici delle categorie Under 14 e Under 16. Negli anni passati, questo palcoscenico ha visto emergere futuri campioni come Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters e Belinda Bencic. Anche quest’anno, la competizione promette di regalare emozioni, con giovani talenti provenienti da diversi paesi europei, tra cui Estonia, Grecia, Romania e Norvegia, e molte altre nazioni.

Le finali si svolgeranno sabato 25 ottobre a partire dalle 10:00, sempre al Monte-Carlo Country Club, nota anche per il popolare Rolex Monte-Carlo Masters. L’accesso sarà riservato ai media accreditati, che avranno l’opportunità di assistere a una giornata intensa di sport e di osservare da vicino i futuri protagonisti del tennis mondiale. Mélanie-Antoinette de Massy ha dichiarato di essere lieta di accogliere nuovamente il torneo nel Principato, sottolineando l’importanza di questi giovani atleti che rappresentano il futuro del tennis internazionale.

