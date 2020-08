Tanti casi di positività nel circuito

– Per un Novak Djokovic guarito dal coronavirus e pronto a partecipare al Masters 1000 di Cincinnati del 2020, arriva oggi la notizia della positività al Covid di Kei Nishikori che per questo ha annunciato il forfait, anche se spera di poter comunque guarire in tempo per partecipare allo US Open. Al suo posto, entra nel main draw di Cincinnati Lorenzo Sonego.

Il 13 agosto scorso Djokovic annunciava la sua presenza a Cincinnati e allo US Open, andando controcorrente rispetto a tanti altri giocatori, che hanno già rinunciato a disputare, per prudenza, i due tornei sul cemento di Flushing Meadows. Tra questi il numero 2 del mondo Rafa Nadal, poi Roger Federer (4), in convalescenza dopo l’operazione al ginocchio, Stan Wawrinka (17), Nick Kyrgios (40) e Jo-Wilfried Tsonga (49). Una decisione sofferta che però gli atleti hanno maturato dopo le tante positività degli ultimi mesi. Tra gli altri tennisti infatti, sono risultati positivi anche Viktor Troicki, Borna Coric, Gonzalo Escobar, Frances Tiafoe, Tomislav Brkic e Grigor Dimitrov con quest’ultimo che ha sofferto molto riportando diversi problemi fisici. Ora per fortuna stanno tutti bene.

Nihikori spera nello US Open

A questi quindi si aggiunge l’ex top 5 mondiale, Nishikori, attuale numero 31 del mondo, positivo al virus, asintomatico e attualmente in isolamento in Florida: “Venerdì saremo nuovamente testati e darò un ulteriore aggiornamento sulla mia situazione”, ha detto Nishikori nella sua breve nota in cui ha annunciato il forfait. Il giapponese adesso spera di poter ancora disputare lo Us Open, che curiosamente coincide proprio con l’ultimo torneo giocato dal tennista lo scorso anno, prima che un infortunio lo tenesse ai box per diverso tempo.