Ok Djokovic, Murray elimina Zverev

Esordio sofferto per Matteo Berrettini al “Western and Southern Open” (Atp Masters 1000, 4.674.780 dollari di montepremi), che quest’anno eccezionalmente a causa della pandemia si sta disputando sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. L’azzurro, testa di serie numero 6 del torneo, ha superato per 6-4, 6-7(5), 7-5 il finlandese Ruusuvuori, 21enne qualificato numero 100 del ranking mondiale, dopo aver servito per il match sul 6-4 5-4 sprecando anche un match point. Stasera il romano tornerà in campo nel match di ottavi di finale contro il gigante americano Opelka, che ha battuto 6-3, 7-6(4) l’argentino Schwartzman.

Buona la prima anche per Novak Djokovic, che ha sconfitto 7-6(2), 6-4 il qualificato lituano Berankis. “Il collo va meglio, anche se non sto ancora come vorrei. Mi ha dato problemi al servizio, non solo per i doppi falli. Il mio avversario sapeva dove sarei andato a servire, vista la situazione non avevo molte alternative”, le parole del campione serbo che ha vinto così 19 partite su 19 da inizio anno e 18 degli ultimi 19 tie-break giocati. Lascia il torneo l’austriaco Thiem, seconda teste di serie, sorpreso dal serbo Krajinovic, numero 32 mondiale, con un netto 6-2, 6-1. Avanza agli ottavi anche Andy Murray, iscritto grazie ad un wild card, che ha superato Alexander Zverev, numero 7 Atp, con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5 dimostrando così di essere vicino al completo recupero della forma. Con un doppio 6-4 il russo Medvedev elimina l’americano Giron, passano il turno anche Raonic, Isner e Bautista-Agut. Altre eliminazioni eccellenti quelle di Dimitrov, sorpreso dall’ungherese Fucsovics, e di Auger-Aliassime contro Sandgren.

Serena Williams avanti a fatica

Maratona vincente per Serena Williams. La tennista di casa, terza forza del seeding, ha eliminato in tre set l’olandese Arantxa Rus, 7-6(6), 3-6, 7-6(0) dopo 2 ore e 48 minuti di gioco. A una settimana dagli US Open, suo obiettivo stagionale dopo sei mesi di assenza forzata a causa del coronavirus, Serena Williams è apparsa in difficoltà con il suo gioco, appesantito da un numero elevatissimo di errori non forzati. Ma il suo spirito combattivo ha fatto la differenza nei momenti chiave perché prevalesse, come il tie-break del primo set strappato ad ogni punto accompagnato da un grido di rabbia. Ha ceduto il secondo set, e subito la rimonta da 2-5 nel terzo set ma ha vinto gli ultimi nove punti del match. “Sto cercando di ricordare l’ultima volta che ho giocato una partita di 3 ore… È stata dura”, ha commentato la statunitense a fine match. Johanna Konta si è liberata in due set della belga Kirsten Flipkens, con i parziali di 6-2 6-0. Debutto positivo per la giapponese Naomi Osaka, numero 10 al mondo e quarta teste di serie, che batte 6-7(5), 6-4, 6-2 la ceca Karolina Muchova, e per la bielorussa Aryna Sabalenka, quinta favorita a New York, uscita indenne da una lunga lotta con la qualificata americana Catherine Bellis conclusa con il punteggio di 6-7(1), 6-4, 7-5. Dopo le sconfitte di Karolina Pliskova e Sofia Kenin, prime due favorite, anche la testa di serie numero 7 Madison Keys cade nel suo match d’esordio contro la tunisina Ons Jabeur, che si impone con il netto punteggio di 6-4 6-1. Sorpresa nel derby ceco dove Marie Bouzková supera in rimonta 26, 75, 62 Petra Kvitova. Ottimo successo di Vika Azarenka 62, 76(8) contro la francese Garcia.