Tennis: Cerundolo il nuovo talento

Il 27enne Cerundolo sembra preferire lavorare senza troppe attenzioni. Lui tiene la testa bassa, si dedica al lavoro e svolge il suo lavoro senza fare troppo rumore. noto per i suoi colpi da fondo campo esplosivi. Dopo averlo allenato alla Laver Cup, Andre Agassi ha detto al canale Tennis: “Tutti hanno paura quando si prepara a scatenare il suo dritto”.

Cerundolo è anche uno dei ritorni più efficaci del tour, classificandosi al 4° posto nella classifica dei ritorni ATP Stats Infosys. Questa abilità lo ha aiutato a rimanere una minaccia costante contro l’élite, con due vittorie sul numero 2 del mondo Alexander Zverev e vittorie su avversari del Top 20 come Alex de Minaur, Casper Ruud, Holger Rune e Tommy Paul.

A febbraio, ha aggiunto l’uruguaiano Pablo Cuevas al suo team di allenatori, segno della sua volontà di provare nuove strategie e costruire miglioramenti incrementali piuttosto che cercare soluzioni rapide. Ha detto alla stampa: “Non ho fissato obiettivi di classifica specifici quest’anno, come dire che voglio essere Top 10 o altro. L’ho fatto negli ultimi due anni e non l’ho ottenuto, quindi non volevo ripetere quella mentalità. Invece, mi sono concentrato sugli obiettivi di allenamento, migliorando fisicamente, mentalmente e nel tennis in generale.

So di avere il livello per competere con i migliori. Quindi il mio obiettivo principale è essere più costante e credo di stare già facendo meglio dell’anno scorso.

