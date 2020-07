WASHINGTON – Il circuito di tennis mondiale deve rimandare la propria ripartenza. Il primo torneo in programma nel nuovo calendario, quello di Washington, che si sarebbe dovuto disputare dal 14 agosto, infatti, è stato cancellato a causa delle restrizioni di viaggi internazionali e per il recente trend in aumento del coronavirus negli Usa. Lo ha annunciato il presidente del Citi Open, Mark Ein.





Anche gli US Open a serio rischio

La notizia, a questo punto, mette in serio dubbio anche la disputa degli US Open, che si dovrebbero svolgere a New York, senza spettatori, dal 31 agosto al 13 settembre. Un ipotesi che al momento il direttore dell’ultimo Slam dell’anno, Stacey Allaster, allontana: “Cercheremo di tenere i giocatori e tutti gli operatori del torneo, all’interno di una ‘bolla’ di sicurezza. Faremo le prove generali al Masters di Cincinnati in programma dal 22 al 28 agosto. Tenteremo di adottare il protocollo già utilizzato dall’Nba e da altri campionati”.





Il protocollo rischia di frenare molti tennisti

Il rischio, comunque, sussiste visto che a New York i casi di contagio sono in crescita (quasi 408.000). Oltre al discorso delle frontiere ancora chiuse tra Europa e Stati Uniti (ma che potrebbero essere riaperte dall’1 agosto), c’è anche il problema dell’eventuale protocollo di rientro a frenare molti tennisti. Nel caso arrivassero negli Usa, infatti, al ritorno dovrebbero rispettare l’obbligo della quarantena per 15 giorni. E ciò renderebbe impossibile per loro la partecipazione al tour europeo sulla terra, che vede come tappe i Masters di Madrid e Roma oltre che il Roland Garros. Gli organizzatori degli US Open sperano che ci sia una speciale formula di esenzione per i giocatori. La decisione finale sull’opportunità di disputare il torneo dovrebbe essere presa il 28 o il 29 luglio.







