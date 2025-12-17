Tennis Campagnuzza Gorizia celebra 50 anni

L’ASD Tennis Campagnuzza Gorizia ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario dalla fondazione con una cerimonia partecipata, alla quale hanno preso parte soci, autorità cittadine, rappresentanti federali e circoli amici. In questo contesto, è stata anche inaugurata ufficialmente la nuova copertura del campo 3, che arricchisce ulteriormente le strutture del club e ne potenzia l’offerta sportiva.

Il circolo, affiliato alla Federazione Italiana Tennis, rappresenta da decenni un punto di riferimento per il tennis goriziano e regionale. Durante la serata è stato proiettato un video celebrativo e presentato un fotolibro che ripercorre i momenti più significativi della storia recente dell’associazione, testimoniando la crescita costante del sodalizio.

La cerimonia ha anche fatto spazio all’attività agonistica, con la premiazione dei vincitori del Torneo Sociale 2025. I risultati dell’annata sono stati particolarmente positivi, soprattutto per la Scuola Tennis, guidata dai maestri Bruno Corolli e Alessandro Alia. Il settore giovanile e agonistico si è confermato ai vertici regionali e nazionali, con la promozione della squadra maschile in D3, quella femminile in C e il raggiungimento dello spareggio per la promozione in B2 da parte della formazione maschile di C.

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente Alessandro Marini, il Consiglio Direttivo, il sindaco di Gorizia, l’assessore allo Sport, i rappresentanti della FITP Friuli Venezia Giulia e delle società “amiche” Zaccarelli, San Pier d’Isonzo e Nova Gorica, a testimonianza di una rete sportiva viva e collaborativa. La serata si è conclusa con un rinfresco presso la Club House del circolo, alla presenza di ragazzi e ragazze della Scuola Tennis, famiglie, maestri, soci e amici, con il tradizionale taglio della torta e il brindisi, non solo per celebrare i 50 anni di attività del Tennis Campagnuzza, ma anche per scambiarsi gli auguri in vista delle imminenti festività natalizie.