Tennis, Bronzetti sconfitta da Potapova nella finale del WTA 250 di Cluj

Lucia Bronzetti non riesce a conquistar il titolo al torneo Wta 250 di Cluj-Napoca, sconfitto in finale dalla russa Anastasia Potapova. La 26enne romagnola, attualmente al numero 72 del ranking Wta, ha lottato per oltre due ore, ma ha ceduto il passo alla 23enne Potapova, numero 32 del ranking e prima testa di serie, con un punteggio di 4-6, 6-1, 6-2.

La partita è iniziata bene per Bronzetti, che ha vinto il primo set, ma ha poi visto la sua avversaria recuperare. Nel secondo set, l’azzurra ha avuto l’opportunità di allungare il suo vantaggio, ma ha fallito una palla break all’inizio, permettendo a Potapova di trovare ritmi migliori e di dominare nel resto dell’incontro. Questo successo segna il terzo titolo in carriera per la tennista russa, che si è dimostrata resiliente e in grado di reagire alle difficoltà iniziali.

In conclusione, la finale rappresenta un’importante esperienza per Bronzetti, che, nonostante la sconfitta, ha dimostrato il suo valore nel circuito Wta e avrà l’opportunità di rifarsi nei prossimi tornei.