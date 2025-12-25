Tennis Australia United Cup

9.8 C
La United Cup aprirà la nuova stagione tennistica, con la competizione per Nazionali miste che si svolgerà da venerdì 2 a domenica 11 gennaio sul cemento di Perth e Sydney. La competizione sarà un antipasto degli Australian Open e vedrà la partecipazione di diciotto Paesi, rappresentati da tre uomini e tre donne.

Il tasso tecnico sarà importante, con cinque top-10 sul fronte maschile e quattro delle migliori dieci giocatrici del mondo. Verranno messi in palio anche punti per i ranking ATP e WTA, con un bottino più consistente per gli incontri più importanti. L’Italia sarà presente con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, che indosseranno nuovamente la maglia azzurra dopo aver vinto rispettivamente la BJK Cup e la Coppa Davis. In rosa figurano anche Sara Errani, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori e Nuria Brancaccio.

Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo C insieme a Francia e Svizzera, con l’esordio previsto il 4 gennaio contro gli elvetici. I nostri portacolori, guidati da Stefano Cobolli, scenderanno in campo a Perth. Le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde classificate si qualificheranno ai quarti di finale. Il più alto nel ranking ATP sarà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo, che sarà affiancato da altri big del tennis come Taylor Fritz, Alex de Minaur, Felix Auger-Aliassime e Jack Draper.

La competizione è un evento di primaria importanza organizzato da ATP e WTA, con un montepremi complessivo di 17 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 9,6 milioni di euro. Al momento non è ancora stato comunicato come verrà distribuita la cifra e quali saranno gli assegni previsti turno per turno.

