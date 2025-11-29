Tennis Australia: Kooyong Classic

La stagione ATP si è da poco conclusa, ma il mondo del tennis guarda già al 2026. Tra i primi appuntamenti dell’anno spicca il Kooyong Classic, prestigiosa esibizione che precede di pochi giorni gli Australian Open e che tornerà in scena dal 13 al 15 gennaio sui campi dello storico Kooyong Lawn Tennis Club di Melbourne.

Gli organizzatori hanno diffuso la prima lista dei partecipanti e l’Italia potrà contare su una presenza particolarmente ricca: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini saranno infatti tra i protagonisti dell’evento. Per Berrettini si tratterà di un ritorno in un contesto ideale per misurare forma e condizione in vista del primo Slam stagionale, mentre Musetti e Cobolli potranno sfruttare l’occasione per testare il loro livello contro avversari di alto profilo.

Accanto alla pattuglia azzurra, il torneo vedrà il rientro in campo di una delle figure più attese dal pubblico australiano: Nick Kyrgios, fermo a lungo per infortunio, tornerà a calcare i campi di casa davanti ai suoi tifosi. Confermata anche la partecipazione di nomi di spessore come Alexander Bublik, Karen Khachanov e Hubert Hurkacz, oltre al giovane statunitense Learner Tien, considerato uno dei prospetti più interessanti del futuro.

Il Kooyong Classic proporrà inoltre un tabellone femminile di richiamo: annunciata la presenza della croata Donna Vekic, mentre parteciperà in veste speciale anche l’ex campionessa Daniela Hantuchova, aggiungendo ulteriore fascino all’evento. Con un cast così ricco e un mix di talento, rientri illustri e nuove promesse, l’edizione del Kooyong Classic si preannuncia come una delle più attese, ideale anticamera degli Australian Open e vetrina perfetta per inaugurare la nuova stagione tennistica.