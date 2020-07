Cancellate le tappe in Cina, a rischio quelle negli Usa

– Il mondo del tennis continua a fare i conti col coronavirus. Il Masters1000 di Shanghai e l’Open di Pechino non si disputeranno in questo 2020. L’Atp, infatti, ha annunciato di aver annullato le competizioni in programma in Cina, a seguito della decisione del Governo di non ospitare eventi sportivi internazionali quest’anno a seguito della pandemia. Poche ore prima la stessa decisione era stata annunciata dalla Wta, cancellando sette eventi in programma per ottobre e novembre.

L’Atp ha affermato che quattro eventi, tra cui Rolex Shanghai Masters e Beijing Open, non si terranno in Cina nel 2020. “Rispettiamo la decisione del governo cinese di fare ciò che è meglio per il Paese in risposta alla situazione globale senza precedenti”, ha dichiarato Andrea Gaudenzi, Presidente dell’Atp. I tour di tennis maschili e femminili non sono stati in grado di ricominciare dopo che la pandemia di coronavirus ha portato alla cancellazione di tutti gli eventi a marzo. Quella che doveva essere la prima partita del tour Atp in cinque mesi, il Citi Open a Washington, è stata cancellata. Molti dei migliori giocatori hanno espresso preoccupazione per i loro viaggi negli Stati Uniti ad agosto, mentre il paese continua a registrare il maggior numero di casi di coronavirus al mondo. A questo punto il tour femminile dovrebbe ripartire a Palermo, in Italia, il 3 agosto.