Tennis: Alcaraz senza Ferrero

La separazione tra Alcaraz e Ferrero continua ad essere il tema più dibattuto nel mondo del tennis. La fine del rapporto con l’allenatore che ha portato il tennista ai massimi livelli ha suscitato molte reazioni, tra cui quella di Alex Corretja, commentatore tecnico di Eurosport.

Secondo Corretja, la combinazione Alcaraz-Ferrero era fantastica e aveva ancora tanti obiettivi da raggiungere. Tuttavia, la scelta di separarsi potrebbe non essere buona per nessuno dei due, e Carlos dovrà adattarsi a questa nuova situazione dopo sette anni trascorsi con Juanki. Ciò potrebbe farlo crescere parecchio nei prossimi mesi e settimane.

Corretja ritiene che Carlos abbia un team fantastico e solido, ma potrebbe essere utile aggiungere qualcun altro in futuro. Forse dopo l’Australia, il team potrebbe valutare l’aggiunta di un ex giocatore che capisce il gioco e le situazioni, per dare più valore alla squadra. Alcaraz potrebbe iniziare a lavorare solo con Samuel Lopez, ma i risultati saranno fondamentali per determinare le scelte future del team.